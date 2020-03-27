Virüsün yeni merkezlerinden New York'tan gelenlere ne oldu?

Şu ana kadar yaklaşık 39 bin vakanın görüldüğü New York'tan son iki günde İstanbul'a 500 kişi geldiği belirtilirken, bu isimlerin karantinaya alınıp alınmadığı Sağlık Bakanlığı'na soruldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, THY’nin dün uçuşları durdurma kararı aldığı New York’tan son iki günde yaklaşık 500 yolcunun İstanbul'a geldiğini belirterek, bu yolcuların karantina altına alınıp alınmadığının Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmasını istedi.

Uçuşların halen devam ettiği Washington'dan son iki günde yaklaşık 200 yolcunun, Chicago'dan son bir günde ise yaklaşık 200 yolcunun, Moskova'dan son üç günde yaklaşık 500 yolcunun, Hong Kong'tan ise bir günde yaklaşık 100 yolcunun İstanbul'a geldiğini bilgisini paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Açıkel, bu yolcuların da hangi şartlarda kabul edildiğinin bilinmediğini söyledi.

New York'ta şu ana kadar yaklaşık 39 bin vaka tespit edilmişti.