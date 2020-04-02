Virüsün bu kadar hızlı yayıldığını bilmiyorlarmış

Sağlık Bakanı'nın 1 Nisan tarihli basın toplantısında 'virüsün bu kadar hızlı yayıldığını bilmiyorduk' sözleri üzerine İlker Belek salgının yayılma hızını derledi.

Aşağıdaki grafiklerde Türkiye’yi salgının merkez üssü durumundaki Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıyoruz. Her bir ülkenin salgındaki ilk 3 haftasını alıyoruz.

Türkiye’nin yaptığı test sayısı arttıkça vaka sayısı da artıyor. Ama test sayısı henüz diğer ülkelerinkinden uzak. Bu gerçek ülkemizdeki salgının geleceği hakkında fikir verici.

Sağlık Bakanı ise 1 Nisan tarihli basın toplantısında “virüsün bu kadar hızlı yayıldığını bilmiyorduk” dedi. Salgın bütün dünyaya yayılmışken, ülkemizde üç haftadır hayatı kilitlemişken edilen bir laf bu.

Durum gerçekten vahim. Zira şimdiye kadar neyle karşı karşıya olduklarından bile bihaber olanların, etkili bir mücadele yürütebilecekleri de düşünülemez.

Yapılması gerekenler açık: Vaka bulmak için test yapılmalı, vakalar tedaviye ve izolasyona alınmalı. Temaslılar taranmalı, bu grupta bulunan vakalar tedaviye ve izolasyona, diğerleri de karantinaya alınmalı. Sosyal mesafeyi koruyabilmek için kritik sektörler dışında üretim durdurulmalı. Sağlıkçıların çalışma koşulları hizmet vermelerine uygun şekilde düzenlenmeli ve talepleri yerine getirilmeli.

Grafik: Salgının ilk 3 haftası için günlük vaka sayıları

Grafik: Salgının ilk 3 haftası için toplam vaka sayıları

Grafik: Salgının ilk 3 haftası için toplam ölüm sayıları