Virüs dinlemiyorlar, 'borcundan kapamalar' devam ediyor

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın koşullarında kimsenin ödenmemiş faturasu yüzünden hizmet kesilmesi yaşamayacağını söyledi ama üç ve üzerinde fatura için ödeme yapamayan yurttaşların elektrik bağlantısı kesilmeye devam ediyor. Dağıtım şirketleri de hemen her gün yolladıkları mesajlarla tacize devam ediyor.

Salgın koşullarında faturaların bedelsiz olması talebini dikkate almayan iktidar, patronların talebi sonrası hızla yeni fatura düzenlemelerine giderken, geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen faturaların ertelenmesi formülünden de tamamen vazgeçti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Erteleme konumuz olabilir ama doğalgaz ve elektriğin kapanması gibi bir şeyin içerisinde, takdir edersiniz ki biz çok daha zor günler yaşadık, böyle bir şeye girmedik. Çünkü bu devlet sosyal bir devlettir, sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz. Bu konuda kararlı olacağız işi götüreceğiz” demişti.

KESİNTİYE DEVAM

Bir dağıtım şirketinin açma-kapama bölünde çalışan işçinin soL’a verdiği bilgiye göre, 3 ay ve üzeri ödenmeyen fatura olması durumunda kesinti işlemleri sürüyor.

Öte yandan bu durumun dağıtım şirketlerinin politikasına göre değişebildiği, farklı illerde farklı kesinti takvimleri izlendiği ancak kesintilerin sürdüğünü öğrendik.

Daha önce soL'da gündeme getirdiğimiz Hatay'da suyu kesilen yurttaşın salgın koşullarında yaşadığı mağduriyet de sürüyor.

MESAJLA TACİZ HIZ KESMİYOR

Fatura tahsilatını yapamayan dağıtım şirketlerinin ilk iş ödenemeyen faturaya yönelik uyguladığı faiz işlemleri de sürerken, kriz koşullarında faturasını ödeyemeyen yurttaşların sırtındaki borç yükü de artmaya devam ediyor.

Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir'deki dağıtım şirketleri, yurttaşlara ödenemeyen faturalar dolayısıyla anında mesaj ve e-posta atarken, kesinti uyarısı yapıyor, faiz işleyeceğini vurguluyor.