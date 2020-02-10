VİDEO | Yıldızlılar pedofili profesörünün dersini terk etti

YTÜ'deki pedofili profesörü Bedri Gencer'in bu sabah işlediği derste öğrenciler tepki gösterdi. Öğrenciler Gencer'in sınıfını topluca terk etti.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) pedofiliyi savunduğu beyanlarıyla ülke gündemine gelen Bedri Gencer adlı profesörün bu sabahki dersi öğrencilerin protestosuna sahne oldu.

Gencer'in çocuk tacizini meşru kılan beyanlarını hatırlatan öğrenciler dersi topluca terk etti.





PEDOFİLİ PROFESÖRÜNDEN KADIN ÖĞRENCİYE: CIRCIR YAPMA

Öğrencilerin tepkileri üzerine pedofiliyi savunduğu sözlerinin bir kere daha meşru olduğunu savunan Gencer, itiraz eden bir kadın öğrenciye "cırcır yapma" sözleriyle çıkıştı.

Gencer kendisine tepki gösteren öğrencilere "Abdullah Gül eşiyle kaç yaşında evlendi" diye cevap verirken, öğrencilerin topluca sınıfı terk etmesi üzerine "Sizin arkanızda kimler var biliyorum" diyerek söylendi.

Gencer daha öncesinde boşanmış kadınların "hafif kadınlar" olduğunu ima ettiğini de reddetti.

ÖĞRENCİLER DERSİ BIRAKMAK İÇİN DİLEKÇE VERİYOR

Bazı öğrenciler, pedofili profesörün dersini bırakmak için harekete geçti.

Öğrenciler bölüme konuyla ilgili dilekçe ulaştırmaya başladı.