VİDEO | Yandaş kanalda 'pratik büyü bozma' önerisi: Denize dalıp çıkın...

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Ülke TV'de açıklamalarda bulunan Volkan Kemal Ergenekon, 'Çok pratik bir yöntemdir. Denize göğüs hizamıza kadar girip nefesimizi tutup dalıyoruz. Çıkıp bir dakika dinleniyoruz. 9-10 kere böyle denize girip çıkıyoruz. Büyü varsa büyü bozuluyor. 3 harfli varsa vücudu terk ediyor' dedi.

Ülke TV'de Selda Atalay'ın sunumuyla ekrana gelen "Ülke'de Bu Sabah" programında Volkan Kemal Ergenekon, bir izleyicinin; "Büyü bozdurma var mıdır" sorusunu yanıtladı. Ergenekon, büyülerin denize girip çıkarak bozulacağını söylerken, "Çok pratik bir yöntemdir. Denize göğüs hizamıza kadar girip nefesimizi tutup dalıyoruz. Çıkıp bir dakika dinleniyoruz. 9-10 kere böyle denize girip çıkıyoruz. Büyü varsa büyü bozuluyor. 3 harfli varsa vücudu terk ediyor” ifadesini kullandı. Ergenekon'un alay konusu olan açıklamaları şöyle:

