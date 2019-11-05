VİDEO | Valilikten gözaltına alınan çocuk açıklaması: Muhafaza etmişler

Batman'da 11 yaşındaki çocuğun gözaltına alınma görüntüleri tepki çekerken, Valilikten konuya ilişkin açıklama geldi.

Batman'da 11 yaşındaki çocuğun gözaltına alınma görüntüleri tepki çekmişti.

Sosyal medyadan yayılan görüntüler sonrası Batman Valiliği'nden açıklama geldi.





Açıklamada "Rutin yapılan denetimlerde dört çocuğun araç camı silerek çevreye rahatsızlık verdiği ve trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu görülmüş ve istismara maruz kalabilecekleri değerlendirilmiştir. Görevlilerimizce önlem amaçlı çocuklara yaklaşması üzerine üç çocuk olay yerinden kaçarak uzaklaşmış, bir çocuk ise görevlilerimizce muhafaza altına alınmıştır" denildi.