VİDEO | Üniversite zikir çekip 'şeyh'in elini öpene emanet...

Adnan Menderes Üniversitesi Genel Sekreteri Baki Aslantaş'ın tarikat dergahında zikir çektiği görüntüleri ortaya çıktı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıl ataması yapılan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Genel Sekreterlik görevine İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale’nin Yardımcısı Baki Aslantaş’ı getirmişti.

Göreve getirilen Baki Aslantaş’ın kapalı bir mekanda bir grupla birlikte zikir çektiği ve daha öncesinde de “şeyh” olduğu söylenen kişiye doğru yönelip elini öptüğü görülüyor.

Aslantaş’ın bağlı olduğu tarikatın Nakşibendi’ye bağlı Hakkani kolu olduğu iddia ediliyor.