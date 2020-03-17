VİDEO | Karantina otobüsünden bir yolcu polis eşliğinde indirildi, büyük tepki çekti

Fransa'dan Türkiye'ye getirilen yolcular karantinaya alınırken, polis araçlarının durdurduğu otobüsten bir kişinin indirilmesi otobüsteki diğer yolcuların tepkisine neden oldu.

Fransa'dan Türkiye'ye getirilen yolcular karantinaya alınırken, ilginç bir gelişme yaşandı.

Karantina alanına götürülen otobüs polis araçlarıyla durdurulurken, içinden bir yolcu indirildi.

Bu sırada otobüsteki yolcular duruma tepki gösterdi.

Otobüsten indirilen yolcunun Sivil Havacılık Kurumu'nda müdür olarak görev yapan Mustafa S.'nin kızı olduğu belirtiliyor.

İşte o anlar:





Olaya ilişkin videoyu paylaşan Cüneyt Aytaç adlı yurttaş, şu bilgileri paylaştı:

Sayın Bakan @drfahrettinkoca ve sayın @saglikbakanligi ,

Karantinadan kaçırılan yolcunun adı Güzide Sofi. Kaçırıldığı aracın plakası 34 CCP 136. Görüntüleri aşağıda. Halk sağlığı için tehlike olduğu için suç duyurusunda bulunuyorum...#karantinaalenenihlal pic.twitter.com/vHBRqLF0Nk — Cüneyt Aytaç (@cuneytaytac) March 17, 2020

SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Fransa’dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs’a göndereceğiz.

Burada ihmal kabul edilemez. Kimseye ayrıcalık tanınamaz. Tarafımızca araştırılıp, sorumlular tespit edilip gereği yerine getirilecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar."