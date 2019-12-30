VİDEO I Uçaklar, İstanbul Havalimanı'na iniş yapamadı

İstanbul'da etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar Marmara Bölgesi üzerinde tur atmak zorunda kaldı.

İstanbul'da etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar hava trafiğini de olumsuz etkiledi. İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar Marmara Bölgesi üzerinde tur atmak zorunda kaldı.

İstanbul Havalimanı inşa edilirken uzmanlar bölgenin çok rüzgarlı olduğu ve özellikle kış aylarında sorun yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

Dünyadan havacılık verilerini sunan flightradar24 sitesine göre İstanbul Havalimanı bugün dünyada en fazla rötarın yaşandığı 5. havalimanı oldu.

İstanbul’da saatte 65 kilometreye kadar ulaşan rüzgar, hava ve deniz taşımacılığını olumsuz etkiliyor.

Airporthaber'e göre, İstanbul Havalimanı'na inecek uçaklar hızı 45 knota kadar çıkan rüzgar nedeniyle iniş yapamazken, Marmara Bölgesi üzerinde tur atmak zorunda kaldı. Bazı uçaklarsa iniş yapmayı denedi ancak şiddetli rüzgar nedeniyle pisti pas geçmek durumunda kaldı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapacak uçaklarsa yaklaşık yarım saatlik gecikmelerle havalanabiliyor.

Kargo pistinin olduğu yerde bir uçağın rüzgar nedeniyle iniş anında pisti pas geçip, yeniden havalandığı kameralara yansıyor.





TURUNCU ALARM VERİLDİ

'Turuncu' alarmın verildiği İstanbul'da Beylikdüzü'nde bulunan Büyükşehir İlkokulunun çatısı fırtına nedeniyle okul bahçesine uçtu. Olay sırasında bahçede öğrenci bulunmaması olası bir faciayı önledi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin okul bahçesindeki çalışmaları sürüyor.

Şişli'de de yola ağaç devrildi. Ağacın yoldan geçen insanların ve park halindeki otomobilin üstüne devrildiği anlar kameraya yansıdı. Olayla şans eseri ölen olmadı.