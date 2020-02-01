VİDEO I TKP doğalgaz zamlarına karşı sokaktaydı

Türkiye Komünist Partisi'nin çağrısıyla bugün Ankara, İstanbul ve İzmir'de yüksek doğalgaz faturalarına karşı eylem yapıldı. İzmir'deki eylem sırasında İzmirgaz Genel Müdürlüğü apar topar çalışmaya 'ara' verdi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), bugün üç büyük kentte doğalgaz zamlarına karşı sokağa çıktı.

TKP'nin çağrısıyla yüzlerce kişi, doğalgaz faturalarına itiraz dilekçelerini iletmek üzere Ankara'da PTT Yenişehir Şubesi, İstanbul'da PTT Kadıköy Merkez Şubesi ve İzmir'de İzmirgaz Genel Müdürlük Binası önünde toplandı.

İstanbul Kadıköy PTT önünde bir araya gelen ve doğalgaz faturalarına itiraz eden TKP'liler ''Doğalgaz zammı geri alınsın'', ''Isınma hakkı satılamaz'', ve ''Patronların düzeni, soygun düzeni'' sloganları attı. İstanbul'da itiraz dilekçelerinin verilmesinin ardından basın açıklaması yapıldı.





Yurttaşlar eyleme neden katıldıklarını anlattı:













Doğalgaz zamlarına karşı Ankara Mithapaşa'daki Yenişehir PTT önünde bir araya gelen TKP'liler, hem doğalgaz soygununa itiraz etti hem de Ensar'a para aktaran Başkentgaz'a tepki gösterdi.

"Başkent Gaz elini cebimizden çek", "Boyun eğme AKP’den hesap sor" ve "Ensar’ın foncusu hırsız Başkent Gaz" sloganlarının atıldığı basın açıklamasında bir yurttaş gelen soygun faturalarına itiraz dilekçesi verdi.

Ankara'da yapılan açıklama şu şekilde:





İzmir'de İzmirgaz Genel Müdürlük Binası önünde toplanan TKP'liler, "Boyun Eğme Ensar'dan hesap sor", "İnsanca ısınmak istiyoruz", "Boyun Eğme AKP'den hesap sor", "İzmirGaz elini cebimizden çek", "İnsanca bir yaşam sosyalizmde" sloganları attı.

İzmirgaz Genel Müdürlüğü, TKP eylemi sırasında kapatıldı. İtiraz dilekçelerini teslim almamak için binayı kapatan yetkililer TKP'nin basın açıklamasını binadan izlemekle yetindiler. TKP'liler İzmirgaz'a dilekçelerini Pazartesi günü teslim edecek!