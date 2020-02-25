VİDEO I Süleyman Soylu'dan Arka Sokaklar'a müdahale: Eyvallah Rıza Baba...

Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar adlı dizide, bekçilerin yurttaşlara kimlik sorması ve rahatsız etmesine ilişkin bir sahne yer almış, 'Neden özel hayata karışıyorsunuz' denilmişti. Bu hafta yayınlanan bölümde yine bekçi sahnesi yer alırken, geçen haftaki bölümdeki kurgunun baştan aşağı değiştiği görüldü. Sahne Süleyman Soylu tarafından 'Eyvallah Rıza Baba' notuyla paylaşıldı.

AKP'nin bekçilere geniş yetkilere veren düzenlemesine ilişkin tepkiler sürerken, Kanal D’nin uzun yıllardır devam eden dizisi Arka Sokaklar'da konuya ilişkin dikkat çeken bir sahne yer almıştı. Dizinin bekçilerle ilgili olan sahnesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde polis memuru Arda ile Şükran arabanın içinde oturup muhabbet ettikleri sırada bekçiler gelmiş, bekçilerden biri “Hoop hayrola”, “İner misin aslanım arabadan”, “gel bakalım delikanlı şöyle”, “Uzatma aslanım kimlik çıkart, kimlik” ifadelerini kullanmıştı. Arda’nın ise, “Bunlar da yeni çıktı. Neden özel hayata karışıyorsunuz. Suç unsuru mu gördünüz hayırdır? Sana ne! Ne hakkın var insanları rahatsız etmeye” dediği görülmüştü. Bekçilere tepkinin işlendiği bu sahnenin ardından diziye Süleyman Soylu müdahalesi geldi. Bu hafta yayınlanan bölümde yine bekçi sahnesi yer alırken, geçen haftaki bölümdeki kurgunun baştan aşağı değiştiği görüldü. Sahne Süleyman Soylu tarafından sosyal medyadan 'Eyvallah Rıza Baba' notuyla paylaşıldı. İşte o sahne:

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