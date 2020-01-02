VİDEO I Metal işçileri eylemde

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş üyesi metal işçileri toplu sözleşme sürecindeki patron dayatmasına karşı bugün birçok fabrikada eylem gerçekleştirdi.
MESS ile Birleşik Metal-İş (BMİS) arasında 41 fabrikada binlerce işçiyi kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 4 Aralık’ta yapılan toplantıda uyuşmazlıkla sonuçlanması ve sürecin arabulucu aşamasına girmesinin ardından işçiler eylemlere başlamıştı.
Bugünkü eylemlerden görüntüler şöyle:
Yeni yılın ilk mesai gününde #metal işçileri #MESS Dayatmalarına karşı yürüyor.
Yücel Boru (Osmaniye) işçileri
Bu daha Başlangıç #Mücadeleye devam#PatronlarınKölesiOlmayacağız pic.twitter.com/p3Z1yfG9FB
— BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) January 2, 2020
#Geçinemiyoruz diyen #Metal işçileri yeni yılın ilk mesai gününde yine yeniden eylemlere başladı.
Mersin ÇİMSATAŞ işçileri #MESS Dayatmalarına karşı yürüyor#PatronlarınKölesiOlmayacağız pic.twitter.com/FW3gPuVlxO
— BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) January 2, 2020
Yeni yılın ilk mesai gününde #metal işçileri #MESS Dayatmalarına karşı yürüyor
Gebze Bosal İşçileri#Sadaka Değil Toplu #Sözleşme#Sefalet zammını al başına çal!#İşçiler #Açken #Patronlara Huzur yok#PatronlarınKölesiOlmayacağız pic.twitter.com/ULXXaWKl0q
— BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) January 2, 2020
#Metal işçileri bugün #MESS dayatmalarına ve sefalet ücret teklifine tepkileri tüm vardiyalarda alkışlarla ve sloganlarla hep birlikte yemek paydosuna çıkılıyor, hep birlikte birlikte işbaşı yapıyorlar…
Gebze Arfesan işçileri#Sadaka değil Toplu #sözleşme pic.twitter.com/KLQjKIjbV6
— BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) January 2, 2020