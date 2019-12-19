VİDEO I Kadın sürücüye 'korna' saldırısı!

İstanbul Eyüpsultan'da kadın sürücü, korna çaldığı gerekçesiyle yol ortasında darp edildi.

İstanbul Eyüpsultan'da kadın sürücü, korna çaldığı gerekçesiyle darp edildi.

O anlar arkadan gelen sürücünün araç kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin müdahalesi üzerine saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.





TUTUKLANDI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin görüntüleri incelemesinin ardından kimliği tespit edilen sürücü H.H.B. gözaltına alındı.

Sürücü H.H.B.'ye Karayolları Trafik Kanunun 59. maddesinden (Yerleşim yerleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek) 108 TL Trafik İdari Para cezası kesildi.

Darp edilen kadın sürücü Ş.A.'nın şikayeti üzerine sürücü H.H.B. adli işlemlerin yapılması için Eyüpsultan Polis merkezi amirliğine teslim edildi. Ardından mahkemeye çıkarılan H.H.B. daha sonra 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.