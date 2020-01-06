VİDEO I 'Erkeğin farklı illerde eşi olabilir...' sözlerine tepki

Yalova Üniversitesi öğretim görevlisi ilahiyatçı Ebubekir Sifil, 'erkeğin farklı illerde eşi olabileceğini' söyledi, gerici yazarın bu sözleri tepki çekti.

Yalova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Ebubekir Sifil, bir erkeğin farklı illerde evi ve eşi olabileceğini söyledi, "Bir adam var, işi gereği çok geziyor. İstanbul, Ankara, Adana, Bursa geziyor adam, işi bu. Bu adamın İstanbul'da da evi var, Ankara'da da evi var. Buralarda gittiği yerlerde evlendiği hanımlar var. Gittiği zaman orada kalıyor. Bunların her biri onun meşru hanımı" dedi.

Sifil'in bu sözleri sosyal medyada da gündem olurken, gerici ismin sözleri tepki çekti.

Sifil'in açıklamaları şöyle: