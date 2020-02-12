VİDEO I Erdoğan'ın Baykal yalanı: 'Ne özeli yahu genel genel!'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada Cemaat tarafından Deniz Baykal'a kumpas kurulduğunu, Kılıçdaroğlu'nun da bu kumpas sayesinde genel başkan olduğunu söyledi. Aynı Erdoğan, söz konusu kaset basına sızdırıldıktan sonra 'Yahu kendi eşiyle mi oluyor da özeli oluyor, buna nasıl özeli dersin. Bu özel değil genel genel, genel bir ahlaksızlıktır başka bir şey değil. Bahçeli de böyle diyor, çünkü kendi adamlarının kaseti çıktı da ondan' demişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında Deniz Baykal'a kaset kumpası kurulduğunu, Kılıçdaroğlu'nun da bu kumpasla genel başkan olduğunu söyledi. Erdoğan, "Kılıçdaroğlu kendisini genel başkanlığa taşıyan kaset kumpasını da üzerimize yıkmaya çalışmıştır. Seni oraya getiren FETÖ" dedi. Aynı Erdoğan, söz konusu kaset komplosu ve sızdırma sonrası yaptığı açıklamada ise bugünkünden oldukça farklı ifadeler kullanmış, "bunlar genel genel, genel bir ahlaksızlık" demiş, benzer sözlerle bugünkü ittifak ortağı Devlet Bahçeli'yi de hedef almıştı. İşte Erdoğan'ın unutuldu sandığı o sözler:

