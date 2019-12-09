VİDEO I Doğa Koleji velileri İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylemde

Doğa Koleji velileri mücadelesini sürdürüyor. Veliler sorunların bir an önce çözülmesi, öğretmenlere haklarının verilmesi için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.

Doğa Koleji velileri mücadelesini sürdürüyor.

Veliler sorunların bir an önce çözülmesi, öğretmenlere haklarının verilmesi için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.

Veliler adına yapılan açıklamada “bizler çocuklarımıza alabilmemiz gereken ücretsiz, eşit, ulaşılabilir ve kaliteli eğitim hizmetini parayla alma yoluna zorlanarak bu sömürü düzenini beslemek zorunda bırakılırken, öğretmenlerimiz de ekmek parasını kazanabilmek için güvencesiz bir şekilde çalışmaya zorlanmışlardır. İlgililere sesleniyoruz ‘özel okulların finansal durumu bizi bağlamaz’ diyerek sorumluluktan kaçamazsınız…” sözleri dikkat çekti.