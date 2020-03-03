VİDEO I Bakan geç kaldı diye asker cenazesi ikinci kez kıldırıldı

İdlib saldırısında hayatını kaybeden asker için düzenlenen cenaze törenine eski Orman ve Su İşleri Bakanı AKP'li Veysel Eroğlu'nun geç kalması sebebiyle cenaze namazı ikinci kez kılındı. Aynı törende İYİP vekili Aylin Cesur da tabutun önünde poz verdiği gerekçesiyle tepki çekti.

İdlib'de düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin için memleketi Afyonkarahisar'da düzenlenen törende, eski Orman ve Su İşleri Bakanı AKP'li Veysel Eroğlu'nun geç kalması sebebiyle cenaze namazı ikinci kez kılındı.

İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, cenaze namazını kıldırmasının ardından cemaate seslenerek cami cemaatinin yetişememesinden dolayı cenaze namazının ikinci defa kılınacağını belirtti.

Ancak namazın yeniden kıldırılmasının nedeninin eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'nun geç kalması olduğu öğrenildi.

Yeniçağ internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, "Bir vekilin fotoğraf çektirmek için cemaatin önüne geçtiği şehit cenazesinde bir skandal daha yaşanmış. Bakan Veysel Eroğlu cenaze namazına yetişemeyince imam ikinci kez namazı kıldırıyor" dedi.

İşte o anlar:





Törende bir diğer tepki ise İYİP'li vekil Aylin Cesur'a yöneldi. Cesur'un tabut önünde ve asker ailesiyle verdiği fotoğraflara tepki geldi.