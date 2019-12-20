VİDEO I Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tarikat liderinin elini öptü!

Suriye merkezli Haznevi Tarikatı'nın düzenlediği bir programa katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tarikat liderinin elini öptü.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Gaziantep'te katıldığı bir program tartışmalara neden oldu.

Suriye Merkezli Haznevi Tarikatı'nın düzenlediği programda Gül, tarikat liderinin elini öptü.

Sosyal medyada gündeme gelen görüntülerde konuşmasını tamamlayan tarikat liderinin, kürsüden inerek Bakan Gül'ün yanına gittiği görülüyor.

Söz konusu görüntülerde Gül'ün tarikat liderine doğru eğilip elini öptüğü görülüyor.

Videonun devamında ise ikilinin samimi bir şekilde sohbet ettiği görülüyor.





Merkezi Suriye’de bulunan Haznevi tarikatının Gaziantep’te bir külliye inşa ettiği, Türkiye’de 'İlim ve İrfan' adlı gerici dergi etrafında toplanan tarikatın üyelerinin ücretsiz olarak çalıştıkları belirtilen inşaata kimsenin yanaştırılmadığı soL tarafından haberleştirilmişti.