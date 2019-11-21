Vergi rekortmenleri listesi açıklandı: Kamu ihalelerini alan şirketler yok

Türkiye'nin en çok vergi ödeyen 100 şirketi açıklandı. 2018'in kurumlar vergisi rekortmeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu. Son yıllarda aldıkları kamu ihaleleri ile ünlenen şirketlerin adı ise listede yer almadı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2018 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması’nı açıkladı.

2018'in kurumlar vergisi rekortmeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) olurken, TCMB'yi Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Petrolleri AO, İskenderun Demir ve Çelik AŞ, Ereğli Demir ve Çelik Fab. TAŞ, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü izledi.

Vergi rekortmenleri listesinde son yıllarda pek çok kamu ihalesi alan şirketlerin ismi yer almadı.

Listenin ilk 10 sırasında 6 banka yer aldı. Listede bankacılığın yanı sıra doğal gaz, ham çelik üretimi ile metal tuzları ve temel inorganik kimyasalların imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren kurum ve şirketler bulunuyor.

En fazla kurumlar vergisi ödeyen ilk 100’de isimleri açıklananların 49’u İstanbul merkezli oldu.

Listede Ankara’dan 14, İzmir’den 3, Hatay, Antalya, Zonguldak, Kocaeli, Rize, Manisa ve Elazığ’dan birer firma yer aldı.

Listedeki 70 kuruluş, geçen yıl 100 milyon liranın üzerinde kurumlar vergisi öderken, ilk 100’deki en düşük vergi tutarı 73 milyon 101 bin 60,31 lira oldu.