Vergi dairesine bombalı saldırı davasında istenen cezalar belli oldu

Ankara’da geçen yıl vergi dairesine düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili davada 8 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Ankara’da 1 Şubat 2018’de Çankaya’daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi ek binasına düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin davada savcı 51 sanıktan 8'i için "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 5'i için ise çeşitli suçlardan 15 yıla kadar değişen sürede hapis cezası istedi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mütalaasını açıklayan savcı saldırının PKK tarafından yapıldığının anlaşıldığını söyledi. Savcı sanıklar Abduljawad Almousa, Reşad Kokan, Mohammad Sheıkh Nahhal, Mahmoud Atıyye, Endam Gül, Amına Chıkhmous, Abdülselem Alp ve Ali Anadeni'nin “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma”, “terör amaçlı tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma” ve “terör amaçlı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme” suçlarından 1’er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 84'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Savcı, sanıklar Omar Hellı, Necah Mungan, Hussan Aldabo, Abdulmecit Mungan'ın örgüt üyeliğinen 15'er yıla kadar hapsini isterken, sanık Muhammed Eldibo'nun “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 5 yıla kadar hapsini talep etti. Sanık Mehmet Kokan'ın tüm suçlardan beraatına karar verilmesini isteyen savcı, firari durumdaki 37 sanığın dosyasının ayrılmasını talep etti.

Mahkeme, sanıklar ve avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre vererek davayı erteledi.

1 Şubat 2018 tarihinde düzenlenen saldırıda 3 kişi yaralanmıştı.