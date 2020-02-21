Vergi borcu olanlara indirim

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi ve cezasına açılan davadan vazgeçilmesi halinde indirim yapacak.

Vergi mükellefleri vergi ve vergi cezalarına karşı açtığı davadan temyiz veya istinaf sürecinde vazgeçerse çifte indirim alacak. Buna göre mükellef davadan vazgeçerse, toplam verginin yüzde 60'ı vergilendirilecek. Ayrıca ödenmesi gereken rakam bir ay içinde yatırılırsa ayrıca yüzde 20'lik bir indirim daha yapılacak.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi borcu bulunanları yakından ilgilendiren "Vergide kanun yolundan vazgeçme" uygulaması kapsamına, vergi-ceza ihbarnamesine süresinde açılan dava sonucu verilen kararlar alınacağını duyurdu. Dava için istinaf veya bölge idare mahkemesince verilen karara karşı temyiz yolunun açık olması gerekecek.