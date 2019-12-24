Verem aşısı Alzheimer hastalığını önlüyor olabilir

Geçtiğimiz günlerde İsrail’de yayımlanan bir araştırma, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, demansın en sık görülen formu Alzheimer hastalığı sıklığının verem aşısı yapılan toplumlarda daha düşük olabileceği sonucuna dair veriler sundu.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Alzheimer hastalığı demansın en sık görülen formu.

Dünyada 50 milyondan fazla demanslı var, her yıl bu havuza 10 milyon yeni vaka ekleniyor. Demanslıların ise %60-70’i Alzheimer hastası.

ALZHEİMER'IN NEDENİ BEYİNDEKİ İNFLAMASYON

Alzheimer’ın patolojisi, beyinde amiloid plaklarının birikimi ve kalıcı beyin inflamasyonudur.

Hastalık son 30 yılın en çok araştırma yapılan konularından birisi olmakla birlikte, geliştirilen ilaçlar hastaların bilişsel yeteneklerinde herhangi önemli bir gelişme sağlayamadı.

BCG AŞISI MESANE KANSERİNDE DE KULLANILIYOR

Aslında Verem hastalığından korunmak üzere geliştirilen BCG aşısı, 1972 yılından beri mesane kanserlerinin tekrarını önlemek için kullanılıyor.

Çok sayıdaki klinik araştırma, aşının mesane kanserindeki etkinliğini kanıtlamış bulunuyor.

BCG AŞISI ALZHEİMER'I ÖNLEYİCİ OLABİLİR

Kısa bir süre önce BCG (Verem) aşısının, bağışıklık sistemini modüle edici etkisi üzerinden, Alzheimer’ı da önleyebileceği düşünülmeye başlandı.

Bu varsayım BCG aşısı yapılan toplumlarda Alzheimer sıklığının daha düşük olması gözlemine dayanıyordu.

Konuyla ilgili İsrail’de yapılan bir araştırma, 7 Kasım 2019 tarihinde yayımlandı.

Araştırma, 1966-2018 döneminde Hadassah Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi edilen 1522 mesane kanserli hastada yapıldı.

Kanser tedavisine alınan hastalar sonraki yaşamları boyunca takip edildiler. Takip sürecinde 65’ine (%4,7’si) Alzheimer tanısı konuldu.

Ancak araştırmacılar verileri analiz ederken ilginç bir noktayı saptadılar. Mesane kanserinin tekrarlamasını önlemek amacıyla mesane duvarına BCG aşısı enjekte edilen kanserli hastalarla, edilmeyenler arasında Alzheimer sıklığı açısından önemli fark vardı: Aşılı vakalarda %2,47, aşısız vakalarda %9,16.

Aşısız hastalarda izleyen yaşamları boyunca Alzheimer’a yakalanma riski, aşı yapılmış hastalara göre 4,78 kat daha yüksekti.

BCG aşısının Alzheimer üzerindeki etkisi henüz tam olarak bilinmese de, kimi hipotezler var ve bunlarla ilgili araştırmaların sürdürülmesi gerekiyor.

Kaynaklar:

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia