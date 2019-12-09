Velilere 'cami bildirimi' dönemi başladı

Sivas'ta okul yöneticileri, valinin cami ziyaretlerini velilere SMS yoluyla bildirerek katılım talep ederken, vali de 'proje' kapsamında veli ve öğrencilerle buluşuyor.

Sivas'ta okul yöneticileri, valinin camilere yönelik düzenlediği ziyaretlerin programlarını SMS yoluyla velilere bildiriyor.

'FİŞLEME Mİ YAPILIYOR?'

Söz konusu gelişmeye ilişkin açıklama yapan CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, okul yönetimlerini eleştirerek, "Okul yöneticileri, Vali’nin hangi saatte hangi camide olduğunu SMS yoluyla velilere neden bildirmektedir? Buradan sormak istiyorum: Farklı inançta olan veliler fişlenmek mi istenmektedir?" dedi.

Karasu, "15 Temmuz’da FETÖ’nün darbe girişimine maruz kalan ülkemizde, bugün üzülerek görüyoruz ki; bu acı olaydan ders alınmamış,devlet kademeleri yeniden birtakım cemaatlerin tahakkümüne bırakılmak istenmektedir. Sivas’ta da bunun birçok örneğini yeniden görüyoruz. 15 Temmuz’dan herkes gereken dersi çıkarmalı, aklını başına almalıdır. Ülkemizi 15 Temmuz hain kalkışmasına götüren süreçte hasıraltı edilen, görmezden gelinen, Anayasa’mızın 2. Maddesi’nde yapılan laiklik vurgusunun amacı iyi anlaşılmalıdır. Tüm devlet yöneticilerimiz dinle devlet işlerini birbirinden ayrılmalı ve tüm inançlara eşit mesafede durmalıdır" diye konuştu.

'ÇOCUKLARLA YATSI NAMAZINDA OLMAK...'

Karasu, Sivas’ın Esentepe Mahallesi’ne bağlı Ulubatlı Camii’de "Çocuklarla yatsı namazında camide olmak" isimli projeye de tepki gösterdi.

Sivas’ın 2018 yılında Liselere Giriş Sınavı başarı sıralamasında 81 il arasından 38’inci sırada yer aldığını kaydeden Karasu, "Sivas 2019’da LGS başarısında 21 sıra birden geriye düşerek 59’uncu sırada yer almıştır" bilgisini verdi.

Karasu, Sivas’ın eğitimde her geçen gün geriye gittiğini, öğrencilerin başarı oranının düştüğünü belirtirken, "Sayın Vali öncelikle Sivas’ın eğitimde geldiği noktaya bakmalı, bu sorunu araştırmalıdır" dedi.