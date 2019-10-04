Ve dirildi: Yazılı açıklama yapan Bahçeli, CHP’yi hedef aldı

MHP lideri Bahçeli sağlık durumunun ağır olduğu iddialarının ardından bugün yazılı bir açıklama yaparak CHP’yi hedef aldı. Bahçeli ‘CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar açılmıştır’ dedi. Bahçeli ayrıca CHP-HDP ilişkisi ile Kılıçdaroğlu'nun incelenmesi için 3 kişilik bir komisyon kurduklarını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sağlığının kritik durumda olduğuna yönelik iddiaların ardından ilk açıklamasını yaptı. “CHP-HDP İlişkisi Hakkında” başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada Bahçeli “CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır” dedi.

Bahçeli açıklamasında “CHP-HDP-İP-SP arasında kurulan anayasa hazırlık masaları, kirli bağlantılar, Türkiye muhaliflerini umutlandıran sinsi ve gizli pazarlıklar birer birer gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Bilhassa CHP ile HDP’nin aynı kulvar ve kumanda merkezine sabitlenmesi büyük bir sorun olarak karşımızdadır. CHP’nin milli meselelere sırtını dönerek PKK’dan medet umar hale gelmesi skandal ötesi bir sapma halinin tezahürüdür” dedi.

“CHP’nin şu anda takip ettiği siyaset Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla temelden ve bütünüyle çatışmaktadır. Bu nedenle CHP vatana ve millete alenen karşı tavırdadır. Hiç kuşku yok ki, CHP Genel Başkanı’nın ve sözcülerinin siyasi eylem ve sözleri suç teşkil etmektedir” diyen Bahçeli açıklamasında “Özellikle CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır” ifadelerine yer verdi.

MHP'DEN KILIÇDAROĞLU'NU ARAŞTIRMA KOMİSYONU

MHP’nin CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun “suç teşkil ettiğini” öne sürdüğü eylem ve değerlendirmelerinin araştırılması amacıyla komisyon kurduğunu açıklayan Bahçeli, bu komisyonda MHP İstanbul milletvekilleri Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ile İsmail Faruk Aksu’nun yer alacağını bildirdi.

Bahçeli açıklamasında “Türkiye ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde hesap yapanlar çuvallamaya, oyun kuranlar, senaryo yazanlar melanetlerinde boğulmaya mahkûmdur. Herkes aklını başına almalıdır” ifadelerine yer verdi.

