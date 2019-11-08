Varlık Fonu şimdi de at yarışlarını özelleştiriyor

Türkiye Varlık Fonu, Milli Piyango'nun ardından şimdi de at yarışlarını özelleştiriyor.

Türkiye Varlık Fonu (TVF), at yarışlarını özelleştirme kararı aldı.

TVF’den yapılan açıklamaya göre, TVF’nin sahip olduğu lisanslar kapsamında at yarışı düzenleme ve yurt içi ile yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine bahis kabul etme konularında hizmet alımı yapılması planlanıyor.

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer Sönmez, “At yarışları ve at yarışı bahis oyunlarını dünya standartlarına getirecek bir modeli hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Milli Piyango oyunlarında olduğu gibi at yarışlarında da süreci Türkiye’ye değer katma misyonumuz doğrultusunda başarıyla tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.