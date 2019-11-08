Varlık Fonu ÇAYKUR'u bitirdi: Rekor zarar

Varlık Fonu’na devredilen ÇAYKUR, devir sonrasında 750 milyon lira zarar etti.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, ÇAYKUR’un Varlık Fonu’na devredilmesi sonrasında 750 milyon lira zarar ettiğini açıkladı.

Hakverdi, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, “Arka arkaya 3 yıl kâr eden ÇAYKUR, Varlık Fonu'na devredildiği 2017 yılı ve sonrasında zarar etti. Geçen yılı 657 milyon 86 bin lira zararla kapattı. 2019'un ilk 6 ayında da 369 milyon 447 bin lira zarar var. Yıl sonunda bu zarar 750 milyon liraya çıkacak. Tüketimde bir azalma yok, çay fiyatları da son iki yılda yüzde 35 zamlandı. ÇAYKUR'un zarar ettiğine inanmak mümkün değil" dedi.