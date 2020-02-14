Varank'a fırsat gelen yurttaşa zam oldu: Hijyenik eldiven uçuşa geçti

Özellikle gıda, sağlık ve hizmet sektöründe yoğun olarak kullanılan hijyenik eldivenlere yüzde 50'ye varan zam yapıldığı öğrenildi. Üretici firmanın toptancılarına 'üretimi durdurduk' dediği ürünün COVID-19 salgınıyla açılan dış pazara yönlendirildiği düşünülüyor.

Günlük hayatta pek çok alanda kullanılan hijyenik eldivenlere yüzde 50'ye varan zam yapıldı.

Ürünleri satın almak isteyen tüccarlara toptancılar tarafından "tedarikçi firmaların üretimi durdurduğu" söylendi.

ZAMLI FİYATTAN SATIŞ BAŞLADI

soL'un bilgi edindiği ve zam haberini de doğrulayan toptancılardan bazıları, ürünü ancak zamlı fiyattan satabileceklerini söylüyor. Sessiz sedasız yapılan zamlara göre, ürünlerin yeni fiyatları yaklaşık olarak şöyle:

Pudralı latex eldiven paket (100 adet):

Eski fiyat aralığı 15-17 TL

Yeni fiyat aralığı 22-25 TL

Pudrasız latex eldiven (100 adet):

Eski fiyat aralığı 19-21

Yeni fiyat aralığı 30-32

İKİNCİ ZAM YOLDA

soL'un görüştüğü ve iş gereği sürekli eldiven kullanan bir esnaf toptancıların stok yaptığı ya da yurt dışına gönderdiği eldiven miktarının artmasının ardından talebin yükselmesini bahane ederek zam yapıldığını düşünüyor. Ayrıca maskelere gelen fiyat artışının da fırsat olarak görüldüğü belirtiliyor. Toptancılarsa ikinci bir zam gelme ihtimali olduğunun konuşulduğunu da söylüyor.

Hijyenik eldivenlerin kullanımı halk sağlığı açısından oldukça önemli. Yalnızca hastane, muayenehane, laboratuvar gibi yerlerde değil hizmet sektöründe de pek çok alanda kullanılıyor. Örneğin Sağlık Bakanlığı restoran, lokanta gibi mutfaklı iş yerlerinde bu ürünü kullanmayı zorunlu kılıyor. Aksi halde ceza kesiyor.

Sözkonusu eldivenler temizlik sırasında evlerde ve ofislerde de yaygın olarak kullanılıyor.