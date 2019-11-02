Van'ın Saray Belediyesi'ne kayyum atandı

Van'da gözaltına alınan ve görevinden uzaklaştırılan Saray ilçesinin HDP’li Belediye Başkanı Caziye Duman’ın yerine Kaymakam Mehmet Halis Aydın, 'belediye başkan vekili' olarak görevlendirildi.

Van Valiliği, görevinden uzaklaştırılan Saray ilçesinin HDP’li Belediye Başkanı Caziye Duman’ın yerine Kaymakam Mehmet Halis Aydın'ın görevlendirildiğini açıkladı.

Açıklamada, Saray Belediye Başkanı Duman'ın "'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasının devam ettiği" bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Saray Belediye Başkanı Caziye Duman, hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2018/23839 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 1 Kasım 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı. Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca, yine Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesi kapsamında Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın 'Saray Belediye Başkan Vekili' olarak görevlendirildi."