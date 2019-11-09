Van'ın İpekyolu Belediyesi'ne kayyum atandı

Van'ın İpekyolu Belediyesi Başkanı HDP'li Azim Yacan'ın gözaltına alınmasının ardından yerine İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, kayyum olarak atandı.

İpekyolu Belediye Başkanı HDP'li Azim Yacan ve Başkan Yardımcısı Şehzade Kurt'un "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma" iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, belediyeye kayyum olarak atandı.

Van Valiliği'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Van ili İpekyolu ilçesi Belediye Başkanı Azim Yacan hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/6715 sayılı dosyası kapsamında yürütülen soruşturma nedeniyle 08 Kasım 2019 günü gözaltına alınmıştır. Belediye başkanı, terör suçları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması üzerine Anayasanın 127 ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesinin amir hükümleri gereği, İçişleri Bakanlığı'nın 08 Kasım 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır. Bunun üzerine aynı kanunun 45/2 ve 46'ncı maddeleri gereği İpekyolu Belediye Başkanlığı görevine vekaleten ilçe kaymakamı Sinan Aslan görevlendirilmiştir."