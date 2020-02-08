Van’ın Çatak ilçesinde çığ düştü

Van'da Çatak ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Van-Çatak kara yolu üzerindeki Elmacı bölgesine çığ düştü.

Çatak-Van karayolunun trafiğe kapalı olan 10 kilometresinde bulunan Elmacı mevkine çığ düştü.

Dün gece etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Van-Çatak-Bahçesaray yolu ulaşıma kapatılmıştı. Yoğun kar yağışının sabah saatlerinde de etkisini sürdürmesi üzerine ulaşıma açılmayan Çatak yoluna saat 11.00 sıralarında çığ düştü.

Bölgeye düşen çığ nedeniyle yaralanan veya ölen kimsenin olmadığı bildirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van Çatak kara yolu Elmacı mevkisine çığ düştü. Yol geceden beri trafiğe kapalı olduğu için can ve mal kaybı bulunmuyor" denildi.