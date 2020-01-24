Van'da hastane girişindeki cam tavan çöktü: 9 yaralı

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin girişindeki camekanlı bölümün tavanı kar kütlelerinin ağırlığı nedeniyle yurttaşların üzerine çöktü. Olayda 9 kişi yaralandı.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi KVC girişinde yoğun kar yağışına dayanamayan demir korkuluğa bağlı cam tavan yurttaşların üzerine düştü.

Cam ve kar parçalarının altında kalan 9 kişiye ekipler müdahalede bulundu.

Wan Haber'e konuşan Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik, "Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Kardiyoloji KVC binasının önündeki cam kısmında kar ve yağmur için yapılan demir korkuluğumuz 12.30 civarında aşırı kar yağışı nedeniyle çöktü. Bu olaya tüm kurumlarımızla beraber zamanında müdahale edildi. Şu anda toplamda 7 hafif vatandaşımız yaralandı, 2 vatandaşımız ise orta derecede yaralandı. Bu 2 vatandaşımızı servise yatırdık. Ağır durumları yok, ancak takip etmemiz gerekir. Diğer 7 vatandaşımız da hafif yaralı ve taburcu edilebilir durumdadır" dedi.

Çelik, "Hem emniyet hem de hastanemizin ilgili birimimiz ne kadar hasar oluştu, bunun altında yatan teknik bir sıkıntı var mı bunu araştırıyor” diye konuştu.