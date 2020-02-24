Van’da depremzedeler: İhtiyaçlarımız henüz karşılanmadı

İran’ın Hoy kenti merkezli 5,9 büyüklüğündeki deprem sonucu 8 kişinin yaşamını yitirdiği Van’ın Başkale ilçesi Özpınar Mahallesi'ndeki depremzedeler temel ihtiyaçlarının karşılanmadığını dile getirdi.

İran’ın Hoy kenti merkezli 5,9 büyüklüğündeki deprem sonucu 8 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin yaralandığı Van’ın Başkale ilçesi Özpınar Mahallesi’nde yurttaşlar ihtiyaçlarının karşılanmadığını söyledi.

Çadırlarda kalan depremzedeler, çadırlarının su aldığını, elektrik, su ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduklarını söylediler.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre depremzede Haşim Aslan, mahalle halkının barınma sorunlarının acilen çözülmesi gerektiğini dile getirdi. Aslan, “Buraya çadır kurulmuş; ama çadırlarımız altından su sızıyor. Perişan bir haldeyiz. Herkesin bize yardım etmesi gerekiyor. Bu saate kadar ihtiyaçlarımız karşılanmadı. Evlerimiz, ahırlarımız yıkıldı. Bu köyde 8 kişi hayatını kaybetti. Biz sayıyı çıkarmadık ama 3 bin hayvan öldü. Biz o hayvanlarımızı nereye koyacağız? Biz 9 kişilik bir aileyiz ve nereye gideceğimizi bilemiyoruz” dedi.

Depremzede Pakize Aslan ise “Koyunlarımızın büyük bir bölümü öldü. Ölmeyen de soğuktan ölecek, çünkü hala hayvanlar için çadırlar kurulmadı. Bizim evlerimiz eski ve depreme dayanmayacak durumda olduğu için bu kadar büyük zarar gördük. Buraya çadır kuruldu, bu çadırlarda kalacağız” diye belirtti.

Ev ve ahırlarının tümünün yıkıldığını söyleyen Sıracettin Aslan da şu ana kadar kimsenin kendilerine yardım etmediğini belirtti. Fadime Kıran da “Bize ne battaniye, ne yardım gelmedi. Biz dün geceden beridir dışarıda kalıyoruz ve perişan bir haldeyiz. Biz soğuktan donacağız. Bizim gidecek yerimiz yok. Biz çadıra gidemeyiz çünkü hayvanlarımızın hepsi burada. Biz acilen bir çözümün bulunması gerekiyor” diye konuştu. Miyeser Teker ise, şunları dile getirdi: “Depremde her şeyimizi kaybettik. Hayvanlarımızın büyük çoğunluğu öldü geriye kalanlar da şu an dışarıda ve içerisine sokacak yer bulamıyoruz. Buna bir çözümün bulunması gerekiyor.”

HAYVANLAR İÇİN DE ÇADIR KURULMAYA BAŞLANDI

Öte yandan depremde yaşamını yitiren Aydın Tosun, Hüseyin Tosun, Ekrem Tosuntürk, Reis Furat ile çocukları Fatma, Muhammed, Hasret, Hicret'in cenazeleri bugün toprağa verildi. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği mahallede, mahallenin bir bölümüne AFAD tarafından çadır kuruldu. Depremzede yurttaşlar, kurulan çadırların yeterli olmadığını, gece boyunca elektrikleri olmayan çadırlarda kaldıklarını belirterek, acilen hem insanlar hem de hayvanları için yeterli çadır kurulmasını istedi. Çadırlara gün içerisinde elektrik verileceği belirtilirken, havyanlar için de çadırlar kurulmaya başlandı.

