Van'da bir deprem daha

Van'da sabah saatlerinde meydana gelen AFAD'ın açıklamasına göre 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede öğle saatlerinde bir deprem daha meydana geldi.

Van'da sabah saatlerinde meydana gelen AFAD'ın açıklamasına göre 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede öğle saatlerinde yeni bir deprem meydana geldi.

AFAD saat 12.42'de meydana gelen depremin merkez üssünü İran'ın Khoy kenti, büyüklüğünü ise 3,9 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Van Saray, büyüklüğünü ise 4,3 olarak duyurdu.

AFAD, Van Tuşba'da sabah saat 08.44'te 4,7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıklamıştı. Kandilli ise depremin merkez üssünü Van Ermişler olarak açıklamış ve büyüklüğünü 4,9 olarak duyurmuştu.

Valilikten yapılan açıklamada depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirilmişti.

