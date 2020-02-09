Van'da '13 sığınmacı donarak öldü' ihbarı

Van'da İran sınırını kaçak yolla geçen 13 sığınmacının, tipiye yakalandıkları dağda donarak yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırını kaçak yollarla geçen 13 sığınmacının donarak yaşamını yitirdiği ihbarı yapıldı.

Olayla ilgili Van Valiliği'nden yapılan açıklamada bölgeye yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşılamadığı konun araştırılacağı söylendi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

"Akşam saatlerinde Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı'na yurda yasa dışı yollardan giren 13 düzensiz göçmenin donarak yaşamını yitirdiği ihbarı yapılmıştır. İhbar üzerine adli, askeri makamlar ve AFAD'a konu ile ilgili olarak bilgi verilmiştir. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı ulaşım sağlanamamaktadır. Hava şartlarının normale dönmesi ile birlikte konu araştırılacaktır. Ayrıca İranlı yetkililere konu iletilip bilgi almaya çalışılmaktadır."