Van Valiliği'nden Gülşen Orhan açıklaması

Van Valiliği, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Gülşen Orhan'ın ikinci çığa neden olduğuna ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Van Valiliği, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı ve eski Van milletvekili Gülşen Orhan'ın Van'da arama kurtarma ekibinin üzerine düşen ikinci çığa sebep olduğuna ilişkin iddialar üzerine bir açıklama yaptı.

Valilik iddiaların gerçek dışı ve art niyetli olduğunu belirttiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya üzerinde çıkan gerçeği yansıtmayan iddialarda, 04.02.2020 akşam saatlerinde meydana gelen çığ felaketinden sonra çığ altında kalan 2 kişiyi kurtarmak amacıyla 05.02.2020 tarihinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski Van Milletvekili olan Gülşen Orhan Hanımefendi'nin 'yemek organizasyonuna giderken kapalı yolu uyarılara rağmen iş makineleri ile açtırmaya çalıştığı için ikinci çığ felaketi gerçekleşti' şeklinde ne yazık ki asılsız iddiaların bazı basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden yayılmaya çalışıldığı görülmektedir.

Gülşen Orhan Hanımefendi, eski Van Milletvekili ve Bahçesaraylı olması nedeniyle hemşehrilerine yardım etmek, acılarına ortak olmak ve olay yerinde yapılan çalışmaları görmek için gittiği ve AFAD Müdürü'nden de bilgi aldığı esnada ikinci çığ felaketi gerçekleşmiştir.

Kendisi de çığın altından yaralı olarak kurtarılmıştır. Elim olayın yaşandığı bölgedeki yollar ilk çığ felaketi itibariyle trafiğe kapatılmıştır. Kamuoyunda çıkan bu asılsız iddialar kesinlikle gerçek dışı olup, karalama ve art niyet içermektedir.

Bu acı çığ olaylarında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar, şehit olan vatandaşlarımıza ve personelimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diler, Kamuoyuna bu asılsız ve gerçeği yansıtmayan iddialara itibar edilmemesi gerektiğini bildirir, kamuoyunun bilgisine saygılar sunarız."

