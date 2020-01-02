Van Valiliği sarılan öğretmenlere ceza verilmesini savundu

Van Valiliği iki öğretmenin sarılarak doğum günü kutlamasını 'suç teşkil eden fiil' diye niteledi ve öğretmenlere ceza verilmesini savundu. Çatak Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti.

Van Valiliği, Çatak ilçesinde bir lisede 20 Mayıs’ta bir erkek öğretmenin doğum günü olan bir kadın meslektaşını sarılarak kutlamasını “suç teşkil eden fiil” diye niteledi.

İki öğretmen hakkında daha önce Çatak Kaymakamlığı’nın suç duyurusu üzerine açılan idari soruşturmada savcılık sarılma görüntülerinin suç teşkil etmediğini belirterek kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti.

Van Valiliği’nin soruşturma izni vermesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri ise iki öğretmeni cezalandırmıştı. MEB tarafından kadın öğretmene disiplin yönünden “aylıktan kesme” cezası, idari yönden ise “il sınırları içinde ilçe dışında başka bir okulda görevine devam etmesi” kararı verilmiş, erkek öğretmen hakkında ise, ilçe sınırları dışında bir okula atanmasına karar verilmişti. Öğretmenler karara itiraz edeceklerini duyurmuştu.

Çatak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kovuşturmaya yer olmadığı kararına karşın, Van Valiliği bugün yaptığı açıklamada iki öğretmenin sarılmasını “suç teşkil eden fiil” diye niteledi.

Valilik açıklamasında şöyle denildi:

“İlimiz Çatak ilçesinde bir orta öğretim kurumunda ‘Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenler cezalandırıldı” ifadeleriyle medyaya yansıyan haberlerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Kamu görevlilerinin hizmet içi ve dışındaki davranışlarının, resmi sıfatlarının gerektirdiği niteliklerle bağdaşır olması gerekmektedir. Devlet memurlarının mevzuat hükümlerine aykırı hareket ettiği ya da kanunla belirlenen suç fiillerinin herhangi birini işledikleri yönünde ulaşan ihbar ve şikayetler hukuk güvenliği kapsamında Valiliğimiz tarafından incelenmekte ve soruşturulmaktadır.

Bu kapsamda, ilimiz Maarif Müfettişleri tarafından ‘Bir lisede iki öğretmene ait uygunsuz görüntülerin bulunduğu’ iddiasıyla ilgili inceleme - soruşturma çalışmaları başlatılmış, soruşturma sonucunda ilgili kişiler hakkında disiplin ve idari teklifler getirilmiştir.

İlgili haberlerde iddia edildiği gibi ‘doğum günü kutlaması ortamında yaşanan bir durumun söz konusu olmadığı’ tespit edilmiştir. Yapılan inceleme - soruşturma işlemleri sırasında elde edilen bilgiler, görüntüler ve tanık ifadeleri, ‘konusu suç teşkil eden fiillerin okul içinde gerçekleştiğini’ ortaya koymuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

