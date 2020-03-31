Van Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının hak arama mücadelesi sürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi'nde işçilerin kadroya geçme mücadelesi sürüyor. 'İlk namaz kılınan yer neresi?', 'Cumhurbaşkanının torununun ismi nedir?' gibi sorular sorulan mülakatları hukuk mücadelesiyle defalarca iptal ettiren işçiler mücadelelerini sürdürmekte kararlı.

Van Büyükşehir Belediyesinde çalışan Hamza Işık‘ın aktardıklarına göre yedi yıldır belediye çalışanı olan 1700 işçi 1 Ocak 2018 tarihli 696 nolu KHK ile sürekli işçi kadrosuna geçmeye hak kazandılar.

Belediyeye kayyum atanması ile birlikte işçiler mülakata girdi ve bu mülakat sonucunda 1300 kişi kadroya alındı, 400 kişinin ise başarısız oldukları gerekçesi ile işlerine son verildi. Yapılan itirazlar sonucunda 100 kişi daha işe alındı.





İşçiler hukuk mücadelesi başlattılar. İlgili mahkeme yapılan mülakatın usule uygun olmadığı sonucuna ulaştı ve yeniden mülakat yapılması kararı verdi. İkinci kez yapılan mülakat sonuçları 1 Nisan 2019 tarihinde açıklandı ancak işçiler tekrar başarısız olarak gösterildiler.

İşçiler yeniden hukuk mücadelesi başlattılar ve ilgili mahkeme 250 kişinin aynı anda başarısız olması gerekçesi ile mülakatın şeffaf olmadığı sonucuna ulaştı ve mülakatın tekrarlanması kararını verdi. Tekrar yapılan mülakat sonuçları 27 Mart tarihinde açıklandı ve 30 çalışan yine başarısız sayıldı.

Karar sonrası 30 Mart 2020 Pazartesi günü saat 11.30’da Van Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yapan işçiler belediyeye itiraz dilekçesi vermek istediler ancak güvenlik güçleri tarafından engellendiler.

Hamza Işık mülakatta sorulan soruların ise işle ilgisi olmayan “İlk namaz kılınan yer neresi?”, “Cumhurbaşkanının torununun ismi nedir?", "Bir ağırlık altında kaç dakika durabilirsin?" gibi sorular olduğunu belirtti.

Patronların Ensesindeyiz Mücadele ve Dayanışma hattına ulaşan işçiler mücadelelerini devam ettirmek konusunda kararlılar.