Valilikten 'Selçuk Balcı' yasağı

Rize Çamlıhemşin'de düzenlenecek 'Kar festivali' öncesi Rize Valiliği şarkıcı Selçuk Balcı'nın da festivalde yer alacak olması nedeniyle desteğini çekti. Bunun üzerine Balcı festivalden çıkarıldı. Valiliğin adımına tepki gösteren Balcı, 'Sırf ben varım diye benim olduğum organizasyon niye engelleniyor? Ben olursan verilecek para desteğinin geri çekileceğini söylüyor. Ben bu ülkenin evladı değil miyim? Bir suçum mu var benim?' dedi.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde 24-26 Ocak tarihlerinde düzenlenecek “Çamlıhemşin Ayder Kar Festivali”nin afişinin yayımlanmasının ardından Rize Valisi Kemal Çeber dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Vali Çeber’in, “Rize Valiliği olarak böyle bir programa hiçbir desteğimiz olmadığı gibi iznimiz de yoktur. İlgili reklam afişinde de Valiliğin destek verdiğine dair kullanılan logo bilgimiz dışında kullanılmış olup gerekli inceleme yapılmaktadır” şeklindeki açıklamasının ardından, festivali düzenleyecek organizasyon komitesi, sanatçı Selçuk Balcı programdan çıkardı.

Odatv'den Fethi Yılmaz'ın haberine göre, Gezi Parkı direnişine destek veren Selçuk Balcı’nın festivalde olması nedeniyle Rize Valiliği festivale olan desteğini çekti.

Selçuk Balcı, kendi memleketinde sahneye çıkmasının engellenmesine ilişkin, “Valiler olaylara siyasi baktığı için biz konsere çıkamıyoruz. Devletin valisi bu tarz konularda tarafsız kalması lazım. Sırf ben varım diye benim olduğum organizasyon niye engelleniyor? Ben olursan verilecek para desteğinin geri çekileceğini söylüyor. ‘Düzeltilmiş halini getirin’ diyor. Yani ‘Selçuk Balcı’yı çıkartın öyle devam edin’ demek buÇağırıyorlar, uçak biletlerini alıyoruz, otel rezervasyonları yapılmış her şey kesinleştikten sonra pat diye iptal ediyor. Niye? Ben bu ülkenin evladı değil miyim? Bir suçum mu var benim?” ifadesini kullandı.

Balcı, “Sırf deremize, ağacımıza, suyumuza sahip çıktığımız, 2013 yılında Trabzon’daki Gezi eylemlerine katıldığım için engellemelerle karşılaşıyorum. Sürekli Trabzon’daki Gezi eylemine katıldığım haberler önüme konuyor. Daha önce de böyle engelleme oldu. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konsere çıkacaktık ama ‘her şey çok güzel olacak’ deyip seçim iptaline karşı İmamoğlu’na destek verdiğimiz için iptal edilmişti" diye konuştu.

Kendi yöresinin müziğini yapan, doğasına sahip çıkan sahip çıkan bir genç olduğunu belirten Balcı, "O dereler olmasa biz nereye türkü yapacağız. ‘Derelerde taş olsam’ diyoruz ama bu dereleri HES’lerle yok ediyorlar. Çamaşır eskiden derede yıkanırdı, çocuklar derede yıkanırdı. Su kirlendi mi suyu neyle yıkacağız, suyu yıkayacağımız bir şey yok" dedi.