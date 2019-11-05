Valilikten 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması

Tekirdağ Valiliği "ıspanak zehirlenmeleri" hakkındaki açıklama yaptı.

Çerkezköy'de 3, Çorlu'da 1, Saray'da 5, Süleymanpaşa'da 4 kişi olmak üzere, toplam 40 kişinin zehirlendiği ve konuyla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtilen açıklamada, hayati tehlikesi olmayan hastalardan 39'unun taburcu edildiği belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren 50 çalışanı olan bir işletmede 02.11.2019 tarihinde işletmenin yemekhanesinde yedikleri yemeklerden dolayı rahatsızlanan 27 çalışan gıda zehirlenmesi teşhisi ile Çerkezköy ve Çorlu Devlet Hastanelerinde tedavi altına alınmışlardır. Ayakta tedavi edilen hastalar hemen taburcu edilmiştir.

Çerkezköy İlçe Sağlık Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından 02.11.2019 tarih ve 16.30 saatinde olay mahalline intikal edilmiş olup şikayete konu işletmede 04.11.2019 tarihinde izlenebilirlik denetimi yapılmış olup, ıspanakların Çerkezköy'de bir işletmeden tedarik edilmiş olduğu tespit edilmiştir. İlgili işletmede yapılan denetimde alınan ıspanak numuneleri analizleri yapılmak üzere İstanbul Gıda Kontrol Labaratuvar Müdürlüğü'ne gönderilmiştir.

İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından başlatılan incelemede, benzer şikayetleri olan hastalarımızın ortak noktalarının ıspanak yemeleri olmasından dolayı bu alana yoğunlaşılmıştır. İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince numune alınmış ancak tetkikler henüz sonuçlanmamıştır. Dolayısıyla hastalarımızın şikayetlerinin kesin nedeni, tetkikler sonuçlandığında belirlenmiş olacaktır.