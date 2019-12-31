Valilik binası önünde kendini ateşe verdi

Kayseri'de, 29 yaşındaki T.S., valilik binası önünde üzerine benzin dökerek kendisini yakmak istedi. İtfaiyenin tazyikli su ile müdahale ettiği T.S., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dün Saat 23.30 sıralarında Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan valilik binası önünde T.S. adlı yurttaş henüz bilinmeyen bir nedenle üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi.

Bu sırada olayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye erleri, polis ekiplerinin de yardımıyla tazyikli su ile T.S.'nin kendisini yakmasını önledi.

Tazyikli su nedeniyle yere yığılan T.S.'yi sağlık ekipleri ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.