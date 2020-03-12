Valilik açıkladı: Resulayn'da bir asker yaşamını yitirdi

Şanlıurfa Valiliği, Suriye Resulayn'da yol kontrol noktasına düzenlenen bomba yüklü araç saldırısında bir askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Şanlıurfa Valiliği Suriye'nin Resulayn ilçesinde düzenlenen bombalı araç saldırısında bir askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada "Barış Pınarı Harekâtıyla güvenli hale getirilen Resulayn ilçesinde 12 Mart 2020 saat 12.40 sıralarında, yol kontrol noktasına PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araç ile yapılan saldırı sonucu bir (1) Jandarma Uzman Onbaşımız ve üç (3) yerel güvenlik personeli şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Aynı saldırı sonucunda, yedisi sivil olmak üzere yaralanan on (10) kişi ise Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesi, silah arkadaşları ve asil milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."