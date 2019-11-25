Vali'den 'öğretmenler günü' azarı

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla katıldığı etkinlikte bacak bacak üstüne attığı gerekçesiyle bir öğretmeni azarladı.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 24 Kasım Öğretmenler Günü töreninde bir öğretmeni azarladı.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen kongrede Toprak, bacak bacak üstüne atan bir öğretmene “Sen öğretmen misin birader?” diyerek şunları söyledi:

"Öğretmen gibi otur da bir görelim. Allah Allah… Böyle güzel duygularla geliyoruz, güzel hareketlerle karşılaşmak isteriz. Ayağını dikip de valinin karşısında oturmak değil. Allah’ım ya Rabbim ya… Bu kadar eğitim ordusunu geliyorsun burada rencide ediyorsun, beni değil, arkadaşlarını rencide ediyorsun. Biz hala ilkokul öğretmenimizin bize söylediği hareketle hayatımızı devam ettiriyoruz ve öyle öğretmenler görmek istiyoruz."