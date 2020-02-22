Validebağ Korusu’nu yapılaşmaya açacak imar planı onaylandı

Birinci derece doğal SİT alanı olan İstanbul Üsküdar‘daki Validebağ Korusu’nu yapılaşmaya açacak imar planları oy çokluğuyla İBB Meclisi’nde kabul edildi. Uzun yıllardır Koru’nun imara açılmasına karşı mücadele veren Validebağ Gönüllüleri Derneği’nden Arif Belgin 'Bir metrekare yapılaşmayı bile kabul etmiyoruz' dedi.

Birinci derece doğal SİT alanı olan İstanbul Üsküdar‘daki Validebağ Korusu’nu yapılaşmaya açacak imar planları oy çokluğuyla İBB Meclisi’nde kabul edildi. Böylece, yapı yasağı konulan koruya 100 metrekareyi geçmeyen tek katlı yapıların inşa edilmesinin önü açılmış oldu.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün isteği üzerinde kurumlardan alınan görüşler doğrultusunda son hali verilen imar planı, 13 Şubat 2020 tarihindeki meclis oturumunda gündeme geldi. Mecliste yer alan CHP grubu, imar planında yer alan “planlama alanının tamamında toplam 100 metrekareyi geçmeyen takılabilir-sökülebilir müştemilat türü 1 katlı yapılar yapılabilir” maddesi nedeniyle karşı oy kullandı. Ancak plan bu haliyle, AKP grubunun oyları sayesinde oy çokluğuyla kabul edildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’nün koruda Kardiyovasküler Hastalıkları Hastanesi yapılması için istediği düzenleme ise değerlendirilmeye alınmadı.

Uzun yıllardır Koru’nun imara açılmasına karşı mücadele yürüten Validebağ Gönüllüleri Derneği’nden Arif Belgin, Yeşil Gazete’ye yaptığı açıklamada Koru için verilen mücadeleyi şu şekilde özetledi:

Validebağ Korusu 1999 yılında doğal sit alanı ilan edildikten sonra bölgenin korunması için Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (KANİP) yapılması gerekiyordu. 2009’da açıklanan KANİP içerisinde korudan yol geçmesi planı olduğu için plan, bölge halkının da itirazlarıyla 2011 yılında iptal ettirildi.

Daha sonra yeni çalışmalar yapılmaya başlandı. 2013 yılında yeni plan ortaya çıkarken, biz de Validebağ Gönüllüleri Derneği olarak yaptığımız görüşmeler ve yazışmalar sonucunda neyi kabul edip neyi etmeyeceğimizi bildirdik. Çoğunlukla taleplerimiz olumlu karşılandı.