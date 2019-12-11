VakıfBank'ın 'Damat Berat'a devri gerçekleşti

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı hisselerinden, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği yüzde 58,51'lik payın Hazine'ye devri tamamlandı.
VakıfBank'ın ortaklık yapısındaki değişikliklerin tamamlanmasına ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
Banka hisselerinin devir işlemlerine ilişkin sürecin bugün itibarıyla tamamlandığı aktarılan açıklamada, "Bankamızın yüzde 58.51'lik hissesi Hazine'ye devredilmiş olup, Hazine ve Maliye Bakanlığı adına bankamız pay defterine kaydedilmiştir" denildi.