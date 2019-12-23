Uzungöl'de yıkım gerginliği: Çok sayıda gözaltı

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de, 'kaçak yapı yıkımı' adı altında yapılan jandarma yığınağı sonrası yurttaşlara TOMA ile saldırıldı, gözaltılar yaşandı.

Trabzon Uzungöl'deki yıkım gerginliği sonrası barikat kuran yurttaşlara jandarma TOMA ile saldırdı.

Jandarma ekipleri, Trabzon Uzungöl'e yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Taşhanpazarı mevkiinde karayolu üzerinde kontrol noktası kurdu. Jandarma ekipleri, araçların Uzungöl'e gitmesine izin vermezken, kimlik kontrolü yapıyor.

UZUNGÖL'DE ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Yıkım ekiplerinin yola çıktığını haber alıp, araçları ile barikat kurarak yolu ulaşıma kapatan yurttaşlara jandarma ekipleri, TOMA ile su sıkarak saldırdı. Yaşanan müdahalenin ardından çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan gerginliğin devam ettiği Uzungöl'e çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildiği görüldü.

Sabah saatlerinde başlaması beklenen yıkım öncesi, birçok iş makinesi de bölgeye ulaştı.