Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek

Resmi Gazaete'de yayımalanan karara göre, uzmanlık eğitimi alan hekimler, salgın hastalıkla mücadele için 3 ay süreyle görevlendirilebilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre, uzmanlık eğitimi alan hekimler, salgın hastalıkla mücadele için 3 ay süreyle görevlendirilebilecek. Bulundukları il içinde eğitim aldıkları hastane dışında 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda "Ancak deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağandışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde uzmanlık öğrencileri, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumun dışındaki aynı il sağlık tesislerine 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilir. Bu görevlerde geçen süreler eğitim süresinden sayılır.” denildi.