'Uzaktan eğitim'le ilgili yeni gelişme

Uzaktan eğitimle ilgili yeni bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'Gün boyunca yayın olacak' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni koronavirüs (KOVİD-19) salgını nedeniyle eğitimlere ara verilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Selçuk, "Bu mesele bir tatil meselesi değil. Küresel ölçekli bir probleme karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bir konu bu" dedi.

Salgın kapsamında alınan önlemlerin "tatil" değil "tedbir" olduğunu söyleyen Selçuk, uzaktan eğitim ile ilgili şunları söyledi:

"Bizim tedbir olarak gördüğümüz eğitim içerikleri 'eba.gov.tr' den her türlü ayrıntısıyla görülebilir. Ayrıca 444 0 632 no'lu telefonumuzdan da yine 24 saat erişip eğitimle ilgili, bu konularla ilgili her türlü sorularını sorabilirler. Sıkça sorulan sorular listesi yaptık. Kamuoyundan bize gelen çok sayıda soru var. Bu soruların hepsinin cevaplarını da şu anda mevcut sitemizde görebilirler."