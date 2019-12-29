Uyuşturucu kullanma yaşı giderek düşüyor

Uyuşturucu kullanma yaşının gün geçtikçe düştüğü, 2018 yılında uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle cezaevine giren 10 bin 375 kişinin 4 bin 790’ının 18-24 yaş arası gençlerden oluştuğu ortaya çıktı.

Uyuşturucu kullandığı için cezaevinde olan kişilerin neredeyse yarısının 18-24 yaş arası gençlerden oluştuğu ve bu oranın yıllar içerisinde arttığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi açıkladığı uyuşturucu raporunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, satın alma suçundan cezaevinde yatanların oranının 2009 yılına göre 2018’de yüzde 908 arttığını söyleyerek, "2018 yılında saatte 2 kişi uyuşturucu imal ve ticareti yapmaktan, günde 28 kişi uyuşturucu kullanmaktan cezaevine girdi" diye konuştu.

CHP’li İlgezdi uyuşturucunun gençlerin hayatını kararmaya devam ettiğini vurgulayarak, "2018 yılında uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle cezaevine giren 10 bin 375 kişinin 4 bin 790’ı gençlerden oluştu. Aynı dönemde 15- 17 yaş grubu 254 çocuk ve 12- 14 yaş grubu 4 çocuk da uyuşturucu kullandığı için cezaevinde" dedi.

UYUŞTURUCU SATIŞI YÜZDE BİN 36 ARTTI

"2018 yılında uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları gerekçesi ile cezaevine girenlerin oranı 2009 yılına göre yüzde bin 36 artarak, 17 bin 902’ye yükseldi" diyen İlgezdi, çözüm için somut adımlar atılmamasının uyuşturucu kullanımı ve satışının önünü açtığının altını çizdi.

İlgezdi ayrıca 2018 yılında saate 2, günde 49, haftada ise 343 kişinin uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları gerekçesi ile hapiste olduğunu açıklayarak şunları söyledi:

"Uyuşturucu imali ve satışı nedeniyle 12-14 yaş grubundaki 98 çocuk cezaevinde yatıyor. 15- 17 yaş grubu 819 çocuk da yine uyuşturucu satışı ve imalatı nedeniyle cezaevinde. 2009 yılında tüm tutuklu ve hükümlülerin yalnızca yüzde 2,12'si uyuşturucu imal ve ticareti suçundan dolayı cezaevindeyken, bu orana 2018'de yüzde 6,7'ye fırladı.

2018 yılında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı gerekçesiyle cezaevine giren 10 bin 375 kişinin yüzde 46,16’sı 18-24 yaş arası gençlerden oluştu. Bu oran 2009 yılında yüzde 31,68’di. 4 bin 790 gencin uyuşturucu kullandığı için cezaevinde olduğu 2018 yılında, 15- 17 yaş grubu 254 çocuk ve 12- 14 yaş grubu 4 çocuk da uyuşturucu kullandığı için cezaevinde. 2009 yılında uyuşturucu kullanmak suçundan 12-14 yaş grubundan cezaevine giren çocuk yokken, 15-17 yaş grubu ise sadece 12 kişi cezaevindeydi.

2018 yılında günde 28, haftada 198 kişi uyuşturucu kullanmaktan cezaevine girdi. Uyuşturucu toplumun en büyük sorunlarından biri olarak gün geçtikçe artarken, uyuşturucu imali ile satışı ve kullanımının önüne geçmek için yapılanların yetersiz kaldığı resmi Adalete Bakanlığı istatistikleri ile ortaya çıkıyor.

Uyuşturucu kullanma yaşı gün geçtikçe düşüyor. 2009 yılında 12-14 yaş arası uyuşturucu kullandığı için cezaevine giren çocuk bulunmazken, artık bu yaş grubunda da uyuşturucu kullandığı için cezaevinde olan evlatlarımız var. Yıllar geçtikçe uyuşturucuya başlama yaşı düşüyor, kullanımı ve ticareti artıyor. Sorunu çözmesi gerekenlerin bu konuda bir çaba harcamadığı da bu artışla gün yüzüne çıkıyor."