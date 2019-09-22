Üsküdar Üniversitesi Rektörü'nden tepki çeken Neslican Tay paylaşımı: Dinlerin teselli gücünden faydalansaydı...

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan'ın, sosyal medyada kansere karşı verdiği mücadeleyi anlattığı videolarıyla tanınan Neslican Tay hakkındaki paylaşımı tepki çekti.
Tarhan yaptığı paylaşımda, "#neslicantay kızımız çok çile çekti ama ümidini kaybetmedi, Ölümle yüzleşebilseydi #ölümbilinci ne sahip olsaydı, seküler dünyanın dünyasallaşma rüzgarına kapılmasaydı dinlerin #hayataanlamkatma ve #teselligücü nden faydalanabilseydi hastalığı düşman gibi görmezdi diye düşündüm" dedi.
Tarhan'ın paylaşımına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.
#neslicantay kızımız çok çile çekti ama ümidini kaybetmedi,
Ölümle yüzleşebilseydi #ölümbilinci ne sahip olsaydı, seküler dünyanın dünyasallaşma rüzgarına kapılmasaydı dinlerin #hayataanlamkatma ve #teselligücü nden faydalanabilseydi hastalığı düşman gibi görmezdi diye düşündüm. pic.twitter.com/9Va44vA6WS
— Nevzat Tarhan (@drnevzattarhan) September 21, 2019