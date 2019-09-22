Üsküdar Üniversitesi Rektörü'nden tepki çeken Neslican Tay paylaşımı: Dinlerin teselli gücünden faydalansaydı...

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan'ın, yakalandığı kanser nedeniyle yaşamını yitiren Neslican Tay hakkındaki paylaşımı tepki çekti. Tarhan paylaşımında 'Neslican kızımız seküler dünyasallaşma rüzgârına kapılmasaydı, dinlerin teselli gücünden faydalansaydı hastalığı düşman gibi görmezdi' dedi.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan'ın, sosyal medyada kansere karşı verdiği mücadeleyi anlattığı videolarıyla tanınan Neslican Tay hakkındaki paylaşımı tepki çekti.

Tarhan yaptığı paylaşımda, "#neslicantay kızımız çok çile çekti ama ümidini kaybetmedi, Ölümle yüzleşebilseydi #ölümbilinci ne sahip olsaydı, seküler dünyanın dünyasallaşma rüzgarına kapılmasaydı dinlerin #hayataanlamkatma ve #teselligücü nden faydalanabilseydi hastalığı düşman gibi görmezdi diye düşündüm" dedi.

Tarhan'ın paylaşımına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.