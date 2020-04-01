Uşak Valisi teftişte: Sosyal mesafeyi ayarlayın, düzelt, herkes, hadi!

Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın yurttaşları azarlar gibi bağırması büyük tepki çekti. Yolda yürüyenlere 'Sosyal mesafeyi ayarlayın' diye bağıran Funda Kocabıyık'ın yanındaki görevlilerle dip dibe yürümesi de eleştirildi.

Yaya trafiğinin sınırlandırılması çalışmalarını incelemek için ekibiyle birlikte sokağa çıkan Uşak Valisi Funda Kocabıyık’ın yurttaşlara bağırması tepki çekti.

Yolda yürüyen insanlara uzaktan “”Sosyal mesafeyi ayarlayın! Düzelt! Herkes, hadi” diye bağıran Funda Kocabıyık’ın bu anlarda ekibindeki görevlilerle sosyal mesafeye dikkate almadan dip dibe yürümesi de dikkat çekti.

Asıl mesleği felsefe öğretmenliği olan ve eski AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık ile evli olan Funda Kocabıyık 2018’de Uşak Valiliği’ne atanmıştı. Funda Kocabıyık’ın yurttaşlara karşı kullandığı üslup tepkilere yol açtı.